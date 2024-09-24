Як пише Homes And Gardens, цю багатоцільову кімнату потрібно адаптувати для приготування їжі, обіду та спілкування. Які ж речі для цього треба, розповідаємо далі.

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Окрема шафа для техніки

У наш час існує купа різної дрібної побутової техніки, без якої ми просто не можемо обійтися. Від фритюрниць і соковидавлювачів до кавоварок і блендерів, кухонні стільниці можуть швидко заповнитися цими пристроями. Тож гарним рішенням буде окрема шафа для техніки. Для особливої зручності вона може складається з висувної передньої частини, секції для приладів на стільницях і розеток.

Як може виглядати шафа для техніки: дивіться фото

Розетка на кухонному острові

Є кілька практичних речей, які, за словами дизайнерів інтер’єру, потрібні кухні, адже вони зроблять її максимально зручною. Однією з таких речей є розетки на кухонному острівці. Від підключення електроприладів під час приготування їжі до заряджання телефону чи ноутбука, вони, ймовірно, стануть найбільш популярною зарядною станцією у домі.

Різноманітне освітлення

Кухням потрібне різноманітне освітлення. Від підвісок до бра, є багато варіантів, які варто розглянути. Максимально практичним рішенням буде верхнє світлодіодне освітлення з регулюванням яскравості, наприклад красивий підвісний світильник над острівком. Крім того, ідеально мати додаткове робоче освітлення над плитою, раковиною та шафами.

Освітлення на кухні: дивіться фото

Приховані місця для зберігання

Якщо вам не подобається тримати речі на кухонних стільницях, варто створити приховані місця для їхнього зберігання. Однак важливо пам'ятати, що техніка та кухонне приладдя, які знаходитимуться поза полем зору, все ще мають бути легко доступні, особливо під час приготування їжі.