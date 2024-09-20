Однак, як пише The Sun, витрачати щонайменше 10 000 фунтів стерлінгів пара не хотіла, тому вирішила звернутися до маркетплейсу фейсбук. Як подружжя бюджетно оновило кухню, розповідаємо далі.

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Як жінка бюджетно відремонтувала кухню

Бетані каже, що була шокована, знайшовши шафи, холодильник, морозильну камеру, стільниці та посудомийну машину у майже новому стані. Увесь набір меблів обійшовся їй всього у 350 фунтів стерлінгів.

Коли ми вперше отримали ключі, ми думали, що все, що знадобиться, – це свіжий шар фарби. Але потім після подальшого огляду ми зрозуміли, що в будинку є густа чорна цвіль у кожній кімнаті. Особливо на кухні. Тож нам довелося зняти все там і почати ремонт. Це точно не входило в наш бюджет,

– ділиться жінка.

Вона додає, що її охоплювала паніка від думки про нову кухню через її вартість, тож Бетані вирішила зазирнути в інтернет.

Як змінилась кухня / Фото Bethany Hudson

Жінка була вражена, коли знайшла у фейсбук, крім меблів за бюджетною ціною, ще й духовку та витяжку за 300 фунтів стерлінгів і раковину за 80 фунтів стерлінгів. Окрім цього, вона також придбала радіатор за 30 фунтів.

Це було ідеально! Нам також дуже пощастило, що члени нашої родини займаються торгівлею, тож нам вдалося заощадити гроші на монтуванні кухні та новому освітленні. Крім цього, ми повернули до життя дубові стільниці,

– зауважує Бетані.

На додачу вітчим жінки люб’язно поклав нову ламіновану підлогу з ефектом ялинки та плитку на стіни, а чоловік Бетані, який є сантехніком, зробив багато відповідної роботи самотужки.

У результаті подружжя отримало нову та гарну кухню з мінімальними витратами. Роликом про модернізацію кімнати Бетані поділилася у тікток, де зібрала понад 18 000 переглядів та чимало захоплених коментарів.