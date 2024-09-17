The Sun повідомляє, що одна жінка знайшла цікаве розв'язання цієї проблеми та вирішила прикрити паркан замість його заміни. Як вона це зробила, розповідаємо далі.

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Як жінка замаскувала старий паркан

Сюзан набрид потворний паркан довкола її ділянки, тож вона вирішила бюджетно оновити його, прикривши вуличними килимками.

Я використовувала вуличні килимки. Один обійшовся мені у 5 фунтів стерлінгів. Стало набагато краще, мені подобається,

– поділилась жінка.

Сюзан не має фотографій огорожі перед оновленням, але стверджує, що її винахід значно покращив вигляд паркану.

Як виглядає новий паркан / Фото The Sun

Безперечно, нова огорожа додала колориту саду завдяки цікавому чорно-білому принту, що нагадує забарвлення зебри. Крім того, килимки мають гумове покриття, тож служитимуть жінці не один рік.

Допис Сюзан про її незвичне оновлення паркану став вірусним та зібрав сотні вподобань.

"Яка гарна ідея!", "Це виглядає мудрим рішенням", "Мені подобається, яка крута ідея", – писали люди.