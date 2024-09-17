Про це пише The Sun з посиланням на сторінку у фейсбуці Small Space Living. Цікаво, що у суперкомпактній оселі є душ та величезне ліжко.

Цікаво Розкіш без переплат: жінка за копійки зробила зі старої кухні дизайнерський простір

Жінка перетворила старий контейнер на дім

Анна розповіла, о все життя мріяла про маленький будинок. Свою мрію жінці вдалося втілити у 60 років, коли вона придбала старий контейнер.

Здавалося б, що це лише купа старого металу, однак Анна перетворила його на затишний дім. Так, контейнер розміром 9 на 3 метри спочатку був абсолютно пустим, але жінка вирішила взяти інструменти та почати ремонт. Лише за 2 роки пустий контейнер перетворився на затишний дім.

Без краплі досвіду у будівництві жінка створила неймовірний інтер'єр. Сам контейнер Анна побудувала у чорний колір та замовила дерев'яні вікна. Щоб всередині атмосфера також була затишною, жінка використала дерево в дизайні. До прикладу, дерев'яні дощечки різного кольору стали ефектною стелею.

Свій новий дім жінка облаштувала улюбленими речами, встановила трендову кухню, додала дерев'яні чорні стіни, а для затишної атмосфери доповнила інтер'єр хутряними ковдрами.

Жінка перетворила контейнер на затишний дім – більше у галереї

Хоча ззовні будинок здається крихітним, однак всередині є повноцінна кухня з усією необхідною технікою, душ, туалет та двоспальне ліжко. Також у новій оселі 60-річна Анна зберігає і всі свої необхідні речі.