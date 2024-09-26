Про це пише Real Homes. За словами дизайнерів, їдальня голлівудської зірки ідеально поєднує у собі все – від вибору матеріалі й освітлення до декоративних квітів.

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У чому секрет ідеальної їдальні Єви Лонгорії

За словами дизайнерів, їдальня Єви Лонгорії – це простір, який спокійно пройде випробування часом, адже має багато розкішних деталей. Перше, що впадає в очі, дерев'яний стіл, який створює основу вишуканого простору.

Дерев'яний обідній стіл і стільці прості, але акуратні, з вигнутими лініями, спонукають гостей залишитися та поспілкуватися за домашньою їжею,

– пояснив Аарон Алвей, експерт з дизайну.

Він пояснив, що повторити такий інтер'єр дуже просто. Для цього варто обирати стіл з натурального дерева з природним або злегка потертим оздобленням. Цікаво, що форма стола – прямокутна чи овальна – також впливають на загальну атмосферу у кімнаті. Тому, якщо ви прагнете створити їдальню, у якій всі почуватимуться вільно та душевно говоритимуть, то краще обирати моделі без гострих кутів.

По-друге, їдальня Єви Лонгорії зачаровує погляд освітленням. Бра з регулюванням яскравості ідеально підходять для створення інтимної вечері чи мрійливого настрою. Крім того, бра на стінах додають тепла кімнаті.

Велика ваза з квітами дозволяє інтер'єру сяяти. Композиція на столі є вершиною цієї кімнати та робить її невимушено розкішною.

Їдальня Єви Лонгорії: дивіться відео

Дизайнери резюмують, що використання природних матеріалів, якісного освітлення та сезонні квіти дозволяють створити стильний і зручний простір. Саме завдяки балансу правильних меблів та аксесуарів їдальня голлівудської зірки має розкішний інтер'єр.