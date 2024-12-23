Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, іноді вирубка дерева стає необхідністю, особливо якщо воно пошкоджене або хворе. Коли, крім цього, потрібно видаляти дерево, і як визначити, чи це дійсно необхідно, розповідаємо далі.

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Дерево посаджене надто близько до дому

Дерева, посаджені надто близько до будинку, можуть пошкоджувати фундамент, дах або карнизи. Їх коріння може проникати в тріщини фундаменту або дренажні системи. Оптимальна відстань для посадки великих дерев – не менше 6 метрів від будівлі. Якщо дерево знаходиться ближче, його, можливо, доведеться видалити, щоб уникнути пошкоджень.

Сильно пошкоджений стовбур

Стовбур – це основа міцності дерева. Якщо ви помітили значний розкол або вертикальне пошкодження стовбура, це може стати причиною гниття. Пошкодження понад 25% від загальної ширини стовбура зазвичай є ознакою, що дерево не можна врятувати.

Втрата великих гілок

Якщо дерево втратило значну частину своїх гілок, це може послабити його і зробити вразливим до вітру або інших стресових умов. Втрата понад 50% крони для листяних дерев або понад 30% для хвойних зазвичай вимагає видалення дерева.

Значні пошкодження коренів

Пошкоджене або мертве коріння – це ознака того, що дерево нестабільне. Якщо більше половини коренів дерева загинуло, його варто видалити, оскільки воно може впасти будь-якої миті.

Хвороби або шкідники

Якщо дерево заражене грибками, шкідниками чи хворобами, які не піддаються лікуванню, це може бути небезпечно для інших дерев та вашої власності.

Наявність дупел

Дупла в дереві можуть знижувати його структурну цілісність. Деякі дерева можуть вирощувати міцну деревину навколо пошкоджених тканин, але якщо пошкоджено понад 70% поперечного перерізу, дерево варто видалити.

Дерево нахилене набік

Нахил дерева понад 30 градусів від вертикалі свідчить про проблеми з кореневою системою. Таке дерево може бути небезпечним і потребує видалення.

Загроза лініям електропередач

Дерева, які ростуть під лініями електропередач, можуть спричиняти перебої у постачанні електроенергії та становити небезпеку, тож їх, ймовірніше за все, доведеться видалити.