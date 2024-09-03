Які рослини обрати, аби вони витримували зниження температури та тішили око яскравими кольорами, розповідаємо далі.

До теми Весна кожен день: 3 кімнатні рослини, які квітнуть цілий рік

Декоративний перець

Декоративний перець – це проста у догляді рослина, яка любить сонячне світло. Вона має вражаюче листя з яскравими червоними, оранжевими, жовтими або чорними плодами, що ідеально прикрасять простір восени.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Хризантема

Щоосені золоті, жовті, помаранчеві, рожеві, бордові та білі хризантеми заповнюють усе довкола. Щоб вони довго прикрашали й ваше подвір'я, обирайте рослини з найбільшою кількістю бутонів, а не розкриті квіти. Так хризантеми будуть створювати красу аж до холодів.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Фіалка Вітрокка

Фіалка Вітрокка або, як називають її в народі "Анютині очі", є ідеальною квіткою для прохолодної погоди.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Різноманітність її кольорів, візерунків і розмірів гарантує, що ваш вуличний простір з нею виглядатиме неймовірно, а оскільки ці квіти можуть не припиняти цвітіння протягом чотирьох-шести місяців, то він зберігатиме красу до першого снігу.