Як повідомляє Newsweek, ззовні невибаглива будівля у Мехіко, вразила соцмережі своїм наповненням. Що помешкання приховує всередині, розповідаємо далі.

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Що приховує невиразний будинок

Інтер’єр помешкання в Мексиці, яким володіє Фернанда Герреро та яке можна орендувати через Airbnb, повністю контрастує з тим, що бачать люди з вулиці.

Увійшовши всередину, можна потрапити в сучасну вітальню відкритого планування, наповнену природним освітленням і химерними елементами дизайну. Тут також є три спальні, три ванні кімнати й навіть сад на даху.

Жінка ніколи не втомлюється спостерігати за реакцією людей, коли вони заходять у будинок. Вона каже, що відвідувачі завжди вражені тим, що чекає на них за дверима.

Своїм домом вона також поділилася у тікток, щоб показати, що, хоча він не дуже добре виглядає ззовні, всередині він надзвичайно приголомшливий. Ролик власниці став вірусним і зібрав понад 2 мільйони переглядів.

Як виглядає будинок з сюрпризом: дивіться відео

Це сучасний, з еклектичною атмосферою, великою кількістю природного світла та оточений зеленню будинок. Крім того, вид з вікна головної кімнати на дах вранці просто приголомшливий і такий заспокійливий,

– додає Фернанда.

Жінка розповідає, що приміщення розташоване прямо в центрі Мехіко. Однак з такою кількістю простору та природного освітлення, це здається зовсім непомітним.

Цей будинок такий унікальний і має таку прекрасну атмосферу. Мені також подобається цей старий район, що розташований всього в кількох кварталах від модних районів,

– зауважує Фернанда.

Її вірусний ролик привів користувачів соцмереж в повний шок. Багато хто був вражений тим, приховано всередині непримітного будинку. "Інтер’єр вражаючий – ви ніколи не здогадаєтесь!", "Дуже несподівано, який сюрприз", – писали люди.