Як повідомляє Newsweek, хлопець поділився фотографіями на початку вересня, демонструючи дивовижний будинок, який розташований поблизу Гамбурга в Німеччині. Як виглядає незвичне помешкання та чим воно так вразило користувачів соцмереж, розповідаємо далі.

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Як виглядає казковий будинок

Публікація хлопця зібрала понад 23 000 вподобань та відображає трансформацію будинку за останній рік.

Я робив ці знімки приблизно протягом року, оскільки почав доглядати за майном у квітні 2023 року. Спочатку ця будівля була побудована як гараж для машин мого дідуся,

– розповідає чоловік.

Трансформація будинку від гаража до приголомшливої ​​резиденції почалася наприкінці 1990-х років, коли будівлю було перетворено на заміський будинок для його бабусі та дідуся. Тепер же житло модернізували та додали сучасні зручності.

Тепер тут є сучасне газове опалення, а в їдальні навіть зробили підігрів підлоги. Більшість кімнат виклали плиткою, поставили телевізор, хоча тут і немає інтернету,

– ділиться новоспечений власник нерухомості.

Як виглядає будинок: дивіться фото

Хлопець додає, що резиденція охоплює просторі 200 квадратних метрів і складається з семи кімнат, включаючи їдальню, вітальню, кухню, спальню, ванну кімнату, майстерню та другу кухню, що була відведена спеціальна для дідуся, який був затятим мисливцем.

Водночас одним із найбільш унікальних аспектів будинку є його колекція музичних автоматів.

Мій дідусь любив збирати музичні автомати. У будинку є чотири такі. Лише один з них на цю мить працює ідеально,

– каже хлопець.

Він також зауважує, що будинок оточений великим садом, за яким вони разом з дівчиною регулярно доглядають. Загалом пара навідується до помешкання майже кожні вихідні, щоб доглядати за землею та насолоджуватися спокоєм.

Така неймовірна атмосфера та краса будинку підкорили інших користувачів Reddit. "Це місце схоже на казку. Яке особливе місце, щоб продовжувати зберігати пам’ять про свого дідуся", "Серйозно, з таким будинком одразу зрозуміло, що цей дідусь мав чудову особистість", "Це була людина зі смаком і стилем", "Це місце божевільне. Як щось із фільму", – писали люди.