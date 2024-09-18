Як повідомляє Newsweek, Марі придбала невелику ділянку та збудувала там хатину, де тепер в тиші та спокої мешкає наодинці. Як виглядає побут дівчини, розповідаємо далі.

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Як жінка переїхала до лісу

Марі залишила свою корпоративну роботу та міську квартиру в обмін на життя в крихітному будинку на півночі Канади. Дівчина задоволена цим вибором та ділиться подробицями свого побуту з захопленими глядачами у тікток.

Я винаймала квартиру в Монреалі приблизно за 1300 канадських доларів на місяць. Орендодавець хотів значно підвищити плату, що стало ще однією причиною, чому я вирішила переїхати,

– ділиться Марі.

Сьогодні її найбільші витрати – це Starlink, що забезпечує їй доступ до інтернету за 160 канадських доларів на місяць. Дівчина каже, що одна з найбільших переваг її рішення – це низька вартість життя.

Я отримую воду кожні кілька днів, а більшість моєї електроенергії забезпечують сонячні батареї. Я готуюся до своєї першої зими тут, тож я поставила піч і нещодавно придбала дрова. Зараз моє життя схоже на довгу відпустку. Я вірю, що природа і, певним чином, мінімалістичний спосіб життя можуть бути неймовірно цілющими,

– каже дівчина.

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Марі розповідає, що щодня прокидається в оточенні краси на природі, що неймовірно заспокоює. Мінімалістичний спосіб життя дівчини також є доволі економічно вигідним і допомагає їй мати більшу фінансову свободу.

Попри це вона зізнається, що іноді може почуватися ізольованою, тож підтримує зв’язок зі своїми близькими за допомогою телефонних дзвінків і відвідує ретрити та фестивалі, щоб зустріти більше нових людей.

Також дівчина не приховує, що життя поза мережею вимагає додаткової роботи і є не таким комфортним.

Однак це, здається, не відлякує користувачів тікток, з якими вона ділиться своїм життя.

"Я захоплююся людьми, які настільки сміливі, що ризикують усім заради свободи", "Я дуже радий за вас. Ви отримали свободу й очистили свій розум. Сподіваюся, колись вистачить сміливості зробити те саме", – пишуть їй люди.