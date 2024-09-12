Як виглядає житло жінки та чому вона наважилась на такий крок, розповідаємо далі.

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Як жінка живе в наметі ручної роботи

Джессіка Рост, 55-річна художниця, вперше спробувала кочове життя у 2019 році, коли переїхала в переобладнаний фургон. Спочатку вона не продавала свій сімейний будинок, оскільки двоє її дітей, яким зараз 25 і 27 років, жили там час від часу.

У 2021 Джессіка ж почала виготовляти намети-укриття з плетених гілок або металу, які зігнуті у формі купола, та згодом перебралася в один з таких.

З того часу жінка продала свій дім та тепер постійно мешкає в наметі розміром сім на п’ять метрів у сільській місцевості графства Чешир. Її помешкання має п’ять вікон, газову плиту, підлогу з килимовим покриттям, квітковий горщик у землі для зберігання продуктів, бездротовий доступ до інтернету та навіть ванну на колесах.

Щоб створити такий дім, Джессіці знадобилося приблизно 1500 фунтів стерлінгів (приблизно 81 000 гривень) та кілька днів. Тепер же вона витрачає щомісяця приблизно 300 фунтів стерлінгів (орієнтовно 16 000 гривень) на утримання будинку, заощаджуючи завдяки вирощуванню власної їжі. Жінка не вживає молочні продукти та м’ясо, тож зберігає фрукти та овочі, якими харчується, у квітковому горщику, котрий закопала у землю.

Як виглядає намет жінки: дивіться фото

Усі зазвичай у захваті, коли бачать мій справді божевільний маленький будиночок гобіта. У ньому є все, що потрібно – це як мінібудиночок,

– каже Джессіка, близькі якої, включно з двома дітьми, люблять приїжджати в гості.

Вона описує свій досвід життя у такому наметі, як такий, коли ти живеш на дворі, але все ж має дах над головою.

Ти чуєш сов, ти чуєш дощ. Ти чуєш усе. І ти бачиш усі пори року. Навіть якщо я перебуваю в будинку з садом через пару днів я починаю відчувати сильну клаустрофобію,

– пояснює британка.

Попри те, що в такій близькості до природи вона часто стикається з неочікуваними відвідувачами – павуками, землерийками, слимаками та жабами – жінка не планує повертатися до міського життя надовго.

Взимку вона тимчасово переїде в Ланкастер, щоб жити в будинку зі своїм партнером, але це, за її словами, лише тимчасово.

Не думаю, що я довго проживу в будинку. Я не впевнена, що коли-небудь повернуся жити в будинок назавжди,

– ділиться Джессіка.

Вона сподівається згодом жити зі своїм коханим у будиночку на дереві або в наметі, а також хоче, щоб загалом якомога більша кількість людей відкрили для себе кочове життя поза електромережею, адже це розв'язання багатьох проблем, у тому числі здорожчання нерухомості.