Як виглядає помешкання подружжя і скільки коштує їхній незвичний спосіб життя, розповідаємо далі.

До теми Життя мрії фактично за безцінь: дівчина мешкає у кемпері та подорожує США

Як подружжя живе у кемпері

Крейг і Вікторія подорожують США на своєму фургоні та розповідають, скільки коштує їхній авантюрний спосіб життя. Свого часу вони придбали фургон, тож тепер зовсім не платять за оренду.

Пара каже, що не часто паркує свій мікроавтобус на кемпінгах, чим заощаджує значну суму грошей. Однак іноді їм доводиться користуватися платними стоянками, на які вони витрачають у середньому 268 фунтів стерлінгів (приблизно 14 000 гривень).

Також, щоб отримати доступ до інтернету у своєму мікроавтобусі, Крейг і Вікторія використовують Starlink, який обходиться їм близько 145 фунтів на місяць (близько 7 800 гривень).

Як пара живе у фургоні: дивіться відео

Крім того, у їхньому фургоні немає пральної машини, тому їй доводиться витрачати близько 5 фунтів стерлінгів (до 300 гривень) на місяць на пралку.

Ще одна невелика сума, яку подружжя має заплатити, – це 7 фунтів стерлінгів (до 400 гривень), щоб викинути зі своїх резервуарів і наповнити резервуар для води, однак іноді вони можуть зробити це безплатно.

Водночас, щоб розважитися під час своїх подорожей, Крейг і Вікторія відвідують безліч безплатних заходів, зокрема вони люблять ходити в походи та займатися скелелазінням.

Однак іноді вони витрачаються на відвідування музеїв та інші події, що вартують їм у середньому 24 фунти на місяць (приблизно 1200 гривень).

Однією з найдорожчих витрат пари є паливо, яке обходиться їм у колосальні 764 фунти (41 000 гривень) на місяць. Проте, якщо вони вирішують деякий час залишитися на одному і тому ж місці, вони можуть добре заощадити на цьому.