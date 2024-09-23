Про це пише журнал Ideal Home. У коментарі ЗМІ експерти назвали 6 головних ознак, які вказують, що в оселі потрібно встановити осушувач повітря.

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Коли треба ставити осушувач повітря

Останніми роками осушувачі повітря стали обов'язковим елементом для боротьби з вогкістю та конденсатом у домі. Джерела вологи можуть бути різними, однак є чіткі ознаки, які сигналізують про необхідність встановити осушувач.

Конденсат на вікнах

Один із найпростіших способів визначити, чи потрібен осушувач в оселі, – постійний конденсат на вікнах. Хоча багато хто може звикнути до цього в холодні місяці, однак насправді це показник високого рівня вологості в приміщенні. Конденсат можна витирати з вікон і самостійно, але осушувач допоможе побороти цю проблему набагато швидше й зекономить багато часу.

Поява та збільшення цвілі

Якщо дім страждає від вогкості, зрештою, він стає розсадником цвілі та цвілі. Ванні кімнати, зокрема, є найкращим місцем для цього – особливо там, де бракує вентиляції через відсутність вікон чи витяжки. Втім, у ванній кімнаті з цією проблемою можна боротися й за допомогою рослин, які поглинають вологу.

Стійкі затхлі запахи

Якщо ви помічаєте запах затхлості або вогкості, що поширюється в багатьох частинах вашого будинку, то це може бути ознакою надмірної вологості та розвитку цвілі. Цей запах зазвичай найбільш помітний у підвалах, ванних кімнатах і шафах. Якщо ви помітили такий аромат, то не варто його ігнорувати, адже пліснява може охопити чималу площу у домі.



Коли треба ставити осушувач повітря / Фото Freepik

Проблеми з опаленням у домі

Коли за вікном стало набагато холодніше, а опалення у будинку немає, то з'являється "сирий холод". Щоб уникнути такої проблеми, експерти радять встановити осушувач.

Алергія та респіраторні хвороби

Осушувач повітря рекомендують встановлювати не лише тоді, коли є висока вогкість у домі. За словами експертів, така річ дуже корисна для тих, хто має алергії чи інші респіраторні хвороби. Річ у тім, що осушувач повітря не очищують повітря, однак вони запобігають утворенню спор та поширенню пилових кліщів, які можуть провокувати алергії та деякі хвороби.

Пошкодження натуральних матеріалів

Якщо в оселі пошкоджено органічні природні матеріали типу дерева, натуральних тканин, картин, книг тощо, – це ознаки підвищення вологи, а тому власникам оселі треба бути пильними. Висока вогкість можу спричинити деформацію деревини чи навіть лущення фарби. Особливо популярне таке явище на кухні, якщо там не встановлена витяжка.