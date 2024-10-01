Нині будинок просто не впізнати, адже дизайнерський ремонт кардинально змінив простір. Про це повідомляє The Sun з посиланням на сторінку подружжя у тіктоці.

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Перетворили "найпотворніший будинок" на дизайнерський

Олена та Боб придбали старий будинок за 208 тисяч фунтів стерлінгів (понад 278 тисяч доларів). Подружжя планувало зробити там ремонт і перепродати. Пара власноруч почала робити ремонт, і у результаті була настільки вражена, що вирішила залишити будинок собі.

"Найпотворніший будинок на вулиці" мав старий ремонт. Застарілі шафи, килими, дешеві світильники та меблі робили простір дуже старим. Складалося враження, що востаннє ремонт робили років 50 тому.

Подружжя доклало чимало сил і зробило неймовірний ремонт. Нині будинок просто не впізнати, адже дизайнерський ремонт зробив оселю стильною та затишною. Олені та Бобу настільки сподобався результат, що вони вирішили залишитися жити у цьому будинку.

Пара зробила стильний ремонт у "потворному будинку": дивіться відео

Що найцікавіше, нині "потворний будинок" став удвічі дорожчим. Якщо подружжя придбало його за 208 тисяч фунтів стерлінгів, то нині нерухомість оцінюють у 445 тисяч фунтів стерлінгів (майже 600 тисяч доларів).