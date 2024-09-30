Саме у такому стилі вирішила оновити старе підвіконня у домі fruensen. Жінка показала кожен з етапів, як їй вдалося повторити традиційну японську технологію.

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Як зробити підвіконня у японському стилі

У мережі жінка розповіла, що під час ремонту вікна замінили, але підвіконня залишилося старим бетонним. Згодом вона оформила його мозаїкою, однак з часом вона набридла, а тому жінка вирішила стильно оновити інтер'єр.

Для цього вона придбала полицю зрощеної сосни розміром 2000*500*20. На це жінка витратила 950 гривень, і фактично – це усі витрати, які потрібні на оновлення підвіконня.

Який вигляд мало підвіконня до редизайну: дивіться відео

Таку дерев'яну полицю жінка обрала не випадково. Так, вона планувала оновити дизайн за традиційною японською технологією якісугі.

Що таке якісугі Якісугі – це традиційний японський метод консервації деревини. Дослівно перекладається як "палений кипарис". Так, у процесі обробки поверхня деревини злегка обвуглюється (не допускаючи повного прогорання матеріалу), завдяки чому покращуються її водонепроникні якості, а отже матеріал стає більш довговічним. Також ця обробка захищає від комах, і, ймовірно, робить деревину більш вогнестійкою, однак щодо цього пункту існують суперечливі докази.

Перед тим, як почитати оброблювати деревину за японською технологією, жінка зробила лекала та вирізала потрібну форму підвіконня. Після цього можна починати оброблювати деревину вогнем. Однак робити варто це дуже обережно, щоб отримати ефект легкого обвуглення.

Підвіконня у японському стилі: дивіться відео

Цікаво. У Японії у такої технології оброблюють не лише окремі елементи, а повністю усі матеріали, з яких будуть будувати оселі.