Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
До теми Зимова казка своїми руками: як створити стильні крижані гілки для декору
Що можна зробити зі штучної ялинки
Штучна ялинка може прослужити не один рік, однак з часом вона все ж втрачає свій вигляд. Якщо це ялинка з ПВХ, то імітація голок поступово буде рідшати, а самі гілочки ламатися. Лита ялинка хоч і має довший термін служби, але жодна з них не застрахована від падіння чи інших пошкоджень.
Якщо після свят все ж настав час не просто розібрати ялинку, а викинути її та замінити на нову, то не поспішайте прощатися зі штучним деревом. Річ у тім, що така ялинка може стати основою для нового декору.
Так, зі старої штучної ялинки можна зробити:
- Вінок на майбутнє Різдво
Для цього достатньо обрізати гілочки та приклеїти їх на основу вінка. Далі слід приклеювати гілочку за гілочкою по колу, щоб у результаті вийшов вінок. Його також можна прикрасити кульками, бантиками чи іншими елементами.
Різдвяний вінок / Фото Unsplash
- Різдвяна гірлянда
Так само як і з вінком, з гілочок штучної ялинки можна створити нову декоративну гірлянду. Для цього достатньо обрізати гілочки ялинки та за допомогою клейового пістолета створити гірлянду.
- Настільний букет
Штучна ялинка стане основою для ікебани. Додавши кілька гілочок штучних квітів, можна отримати затишний зимовий букет, який доповнить простір.
- Композиція для столу
Додавши штучні квіти, шишки та свічки, можна отримати яскраву зимову композицію.
Крім того, такий крок також є корисним для природи. Така утилізація та повторне використання штучної ялинки захищає природу від надмірного сміття.