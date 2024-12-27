Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

До теми Зимова казка своїми руками: як створити стильні крижані гілки для декору

Що можна зробити зі штучної ялинки

Штучна ялинка може прослужити не один рік, однак з часом вона все ж втрачає свій вигляд. Якщо це ялинка з ПВХ, то імітація голок поступово буде рідшати, а самі гілочки ламатися. Лита ялинка хоч і має довший термін служби, але жодна з них не застрахована від падіння чи інших пошкоджень.

Якщо після свят все ж настав час не просто розібрати ялинку, а викинути її та замінити на нову, то не поспішайте прощатися зі штучним деревом. Річ у тім, що така ялинка може стати основою для нового декору.

Так, зі старої штучної ялинки можна зробити:

Вінок на майбутнє Різдво

Для цього достатньо обрізати гілочки та приклеїти їх на основу вінка. Далі слід приклеювати гілочку за гілочкою по колу, щоб у результаті вийшов вінок. Його також можна прикрасити кульками, бантиками чи іншими елементами.



Різдвяний вінок / Фото Unsplash

Різдвяна гірлянда

Так само як і з вінком, з гілочок штучної ялинки можна створити нову декоративну гірлянду. Для цього достатньо обрізати гілочки ялинки та за допомогою клейового пістолета створити гірлянду.

Настільний букет

Штучна ялинка стане основою для ікебани. Додавши кілька гілочок штучних квітів, можна отримати затишний зимовий букет, який доповнить простір.

Композиція для столу

Додавши штучні квіти, шишки та свічки, можна отримати яскраву зимову композицію.

Крім того, такий крок також є корисним для природи. Така утилізація та повторне використання штучної ялинки захищає природу від надмірного сміття.