Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, цей проєкт не лише бюджетний, але й дозволяє проявити креативність, створюючи унікальний декор для свят. Як же зробити трендові крижані гілки, розповідаємо далі.

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Як створити крижані гілки

Перед початком створення підготуйте всі необхідні матеріали. Зокрема, знайдіть у своєму дворі чи парку кілька міцних та великих гілок, придбайте білу фарбу у балоні, а також сіль Епсома, щоб створити ефект снігу. Крім того, для проєкту знадобиться клей для закріплення матеріалів та за бажанням можна додати блискітки для сяйва.

Спершу очистьте гілки вологою серветкою від бруду та пилу, а потім обріжте їх так, щоб вони мали гармонійний вигляд у вазі. Висота гілок має відповідати обраній вазі.

Як виглядають декоративні засніжені гілки: дивіться відео

На відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні застеліть робочу поверхню газетами. Рясно розпиліть фарбу на гілки, даючи їй висохнути між шарами. Ви можете залишити кілька "залисин" для природного вигляду.

Після висихання фарби покрийте гілки клеєм та рясно посипте сіллю Епсома. Для густішого покриття повторіть процес.

Якщо хочете додати магії, змішайте сіль із блискітками та нанесіть їх поверх першого шару.

Коли гілки остаточно висохнуть, поставте їх у вазу. Для завершення образу також можете додати вогники, які підкреслять блиск гілок та створять затишну атмосферу, або ялинкові іграшки.