Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, насправді витрачати зайве зовсім не обов'язково, адже цьогоріч у тренді з'явилася цікава альтернатива – використання звичайного спортивного обруча для створення стильного різдвяного вінка. Як зробити декор з хулахупа, розповідаємо далі.

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Як зробити різдвяний вінок з хулахупа

Створення різдвяного вінка з хулахупа – це доступний, творчий і веселий спосіб прикрасити свій дім до свят. Вінок, зроблений власноруч, не лише заощадить кошти, а й додасть унікальності вашому зимовому декору.

Тим більше, що зробити його доволі просто. Спершу дістаньте свій спортивний обруч та обгорніть його гілками справжньої ялинки чи штучним листям, закріплювати усе дротом. Для зручності також можна використовувати ізоляційні трубки чи "локшину" для басейну, які створюють основу, куди легко вставляти декоративні елементи.

Далі, усе що залишається, – це задекорувати вінок на свій смак. Можна додати соснові шишки, ягоди, ялинкові іграшки, банти або навіть диско-кулі для створення завершеного вигляду.

У результаті ви отримаєте бюджетний, але шикарний декор, що точно приверне увагу цього святкового сезону.

Як виглядає вінок з хулахупа: дивіться відео

Які нюанси слід врахувати, створюючи вінок з обруча

Попри те, що це доступний та легкий варіант створення декору, є кілька важливих моментів, які слід врахувати, беручись за цей проєкт.

Так, вінки з живої зелені, створені на основі хулахупа, не зберігатимуться тривалий час. Для того, щоб подовжити їхнє життя, свіже листя чи хвою слід регулярно збризкувати водою. Інакше без належного догляду вінок може зберігатися лише близько двох тижнів.

Якщо ж хочете, щоб він тішив око довше, краще обрати штучну зелень чи сухі квіти. Їх також можна доповнити іншими елементами декору та отримати не менш неперевершений варіант.