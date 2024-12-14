Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @wevillamello2.

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Як зробити сніговика зі стаканів

Зі звичайних пластикових білих стаканчиків можна зробити ефектного сніговика. Для цього знадобляться лише степлер та кілька упаковок стаканів.

Стакани потрібно по колу з'єднувати один з одним за допомогою степлера, щоб у результаті вийшли кульки сніговика. Одна кулька повинна бути більшою і мати пласке дно, щоб стати стійкою основою, а інша – повністю круглою, адже вона стане головою сніговика.

Сніговика можна прикрасити шарфом та капелюхом, які можна вирізати з паперу. Також варто не забувати про очі, рот та ніс-морквинку.

Щоб сніговик став дійсно святковим, всередину можна заховати гірлянду.

Як зробити сніговика з пластикових стаканів: дивіться відео

Авторка відео поділилася, що усього їй знадобилося 100 стаканів об'ємом 100 мілілітрів для виготовлення голови та 150 стаканів об'ємом 200 мілілітрів для виготовлення однієї кульки тулуба сніговика.