Однак, з ними потрібно бути обережними, адже неправильно підібрані принти можуть зіпсувати зовнішній вигляд кімнати. Ба більше, різна текстура, колірна палітра та принти можуть створити ефект захаращеного простору, тому далі – 4 поради від дизайнерів, як поєднувати текстури та принти в одній кімнаті.

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Визначте спільну тему

При створенні багатошарової естетики в одній кімнаті, варто врахувати кілька візуальних факторів. Мовиться про колір, стиль, матеріал, та масштаб. Як пояснили дизайнери, мета поєднання різних принтів і текстур полягає у тому, щоб створити глибину та контраст візуально збалансованим способом. Саме тому спільна тема, яка буде центральною "ниткою" в усіх візерунках, є ключовою.

Що стосується основного правила поєднання різних принтів і текстур, дизайнерка інтер'єру Інгрід Вейр пропонує обирати загальну тему кімнати перед тим, як починати ремонт чи оздоблення.

Найкращий підхід – грати та експериментувати, але з певними рамками. Наприклад, ви можете обмежити всі принти у замовленні одному дизайнеру, оскільки вони часто мають наскрізну лінію. Це наче квіти, вирощені в одному саду, а різноманітні тканини від одного дизайнера часто поєднуються,

– пояснила дизайнерка.



Поєднання різних принтів та текстур в спальні / Фото Read McKendree Photography

Знайдіть приклад для майбутнього дизайну

Щоб зробити цілісний дизайн, варто знайти приклад, який стане своєрідним шаблоном для майбутньої кімнати. Дизайнерка радить переглядати різні інтер'єри в інтернеті, щоб знайти той, який за відчуттями буде до душі.

Водночас Інгрід Вейр дала пораду, як можна поєднувати принти. Так, гармонійне поєднання, яке завжди в тренді, смужки та квіти. Такий дизайн створює ефект справжнього шарму в кімнаті. Важливо також враховувати, що масштаб та інтенсивність принтів повинна бути різною – якщо квітковий принт великий, то смужки повинні бути тоненькими.



Квітковий принт / Фото Kritsada Panichgul

Обмежте колірну палітру

Колір відіграє вирішальну роль в успішному поєднанні візерунків і може бути спільною ниткою, яка дозволяє добре поєднувати два дуже контрастні принти. Дизайнерка Інгрід Вейр називає колір ключовим фактором у змішуванні поєднанні різних текстур. Також вона поділилася власним секретом і наголосила, що ідеальна формула для стильного простору – використовувати 3 кольори.

Також Вейр поділилася – якщо у кімнаті багато принтів, то варто додати кілька однотонних речей. До прикладу, збалансуйте декоративні подушки, поєднавши їх з однотонними.



Кімната повинна мати 3 базових кольори / Фото Brie Williams

Сучасні тенденції

Щоб навчитися стильно поєднувати різні принти та кольори, варто слідкувати за сучасними тенденціями. Окрім того, варто надихатися й тим, що нас оточує: природа, мода, твори мистецтва.



Дизайн, натхненний природою / Фото Josh Grubbs

Дизайнерка зізналася, що й сама часто вдається до такого способу. За словами Вейр, переглядаючи модні покази, вона часто бачить ідеї для сучасного та свіжого поєднання кольорів.