Втім, коли користувачі мережі побачили результат, то були шоковані, адже ванна кімната мала неперевершений інтер'єр. Стильний ремонт Джемма показала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Жінка зробила стильний ремонт у ванній кімнаті

Джемма Маркленд вирішила зробити ремонт у ванній кімнаті й поділилася цією ідеєю у мережі. Блогерка розповіла, що хоче перетворити нудну кімнату на стильну рожеву. Однак у мережі відреагували на таке з недовірою, а дехто навіть називав Джемму "божевільною".

Однак жінка не зважала на критику і почала робити ремонт. Раніше її ванна кімната була у бежевих кольорах. Такого відтінку були стіни, підлога, меблі та навіть дерев'яні жалюзі на вікнах.

Усю цю "нудну" ванну кімнату Джемма вирішила стильно оновити. Так, на підлозі з'явилася мармурова плитка, а душ став сучасним і золотим оздобленням. Рожева стіна, жалюзі та килимок такого ж відтінку додали затишку та ненав'язливої вишуканості.

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Більшість користувачів із захопленням оцінили сучасний ремонт. Втім, деякі з них зауважили, що ванна кімната "не така вже й рожева".