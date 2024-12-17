Однак чи задумувалися ви, скільки електроенергії "з'їдає" різдвяна ілюмінація. Як сильно електричні гірлянди б'ють по рахунках за електроенергію та чи можна заощадити на цьому – розповідає 24 Канал.

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Скільки насправді коштує святковий настрій

Нещодавно у мережі Х почали активно обговорювати, як збільшилися рахунки за електроенергію у період різдвяно-новорічних свят. Так, одна з користувачок заявила, що після того, як вона прикрасила свою двокімнатну квартиру гірляндами, рахунок за електроенергію сягнув 2 000 гривень.

Вочевидь, ця тема багатьох хвилює, тому її активно почали обговорювати у мережі. Хтось наполягав на тому, що рахунки збільшилися через похолодання та постійну роботу бойлера, а інші – дійсно переконані, що вся біда у гірляндах. Ба більше, чоловік, який представився військовим, заявив, мовляв, у бліндажі повісили різдвяну гірлянду й під'єднали її до зарядної станції EcoFlow. Як виявилося, їхня 5-метрова гірлянда споживала, як термінал супутникового зв'язку Starlink.

Однак, чи дійсно гірлянда споживає так багато електроенергії? Згідно з відкритими даними, типова світлодіодна гірлянда (на світлодіодах типу SMD3528) споживає від 3 до 7 Вт на кожен метр довжини.



Чи багато електроенергії споживає гірлянда / Фото Unsplash

Якщо перейти до конкретних розрахунків, то 60 штук таких світлодіодів на 1 метр споживають 4,8 Вт, 120 штук – 9,6 Вт, 240 штук – 19,2 Вт. Наприклад, якщо взяти 5-метрову гірлянду, то вона споживатиме за 5 годин вона споживатиме 0,12 кВт. Тобто, якщо гірлянду вмикати щодня на 5 годин протягом місяця, то вона використає усього 3,6 кВт.

Звісно, якщо світлодіоди будуть потужнішими або вмикати гірлянду на довший час, то вона використовуватиме більше електроенергії. До прикладу, гірлянди можуть бути на світлодіодах SMD 5050. Такий тип лампочок споживає 7,2 Вт на метр (30 світлодіодів). Якщо взяти ту ж 5-метрову гірлянду, то за 5 годин роботи вона споживатиме 0,036 кВт, а за місяць – близько 5,4 кВт.

Однак, навіть така кількість спожитої електроенергії навіть поруч не стоїть з іншими електроприладами. До прикладу, лише один холодильник може споживати мінімум 20 – 30 кВт за місяць.

Зверніть увагу! Якщо хочете заощадити на рахунках, то варто обирати сучасні LED-гірлянди, на яких можна встановити таймер роботи. Також альтернативою можуть стати гірлянди на батарейках. Варто врахувати, що постійний режим споживає менше електроенергії, аніж постійне вмикання-вимикання.

Як багато електроенергії споживають міські ялинки

Нині багато міст відмовляються від встановлення різдвяних ялинок. Однак чи пам'ятаєте ви розкішну ялинку, яка стояла у Києві у 2021 році?



Головна ялинка Києва у 2021 році / Фото КМДА

Як підрахували фахівці Forbes, тоді на ялинці було 10 кілометрів гірлянди. Якби ілюмінація працювала без зупинки протягом 24 годин, то це дорівнювало б одночасному середньому споживанню 10 – 20 квартир чи двом-п'ятьом постійно увімкненим бойлерам або електрочайникам.

Звісно, тоді не було повномасштабного вторгнення, українська енергетика виробляла достатньо електроенергії, щоб покривати потреби всіх споживачів, та навіть експортувала її за кордон. Ну і звісно, неможливо не погодитися, що це була одна з найгарніших головних ялинок України, яка зачаровувала своєю красою.