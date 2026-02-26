Как рассказал Дэйв Биллингс на своем ютуб-канале, он купил фюзеляж на фейсбуке за 4 000 фунтов стерлингов и уже начал работы по подготовке самолета к захоронению на глубину около 4,2 метра.

Смотрите также Эту древесину категорически нельзя топить дома

Что мужчина сделал с самолетом?

Дейв объяснил каждый этап проекта: от отрезания задней части самолета до очистки от изоляции. Один из входов в бункер обустроят через оригинальные двери самолета, чтобы посетители могли почувствовать себя на борту настоящего рейса.

Снаружи конструкцию утеплят и зальют бетоном, а внутри оставят индустриальный металлический каркас, окрашенный в светло-зеленый цвет.

Британец купил старый самолет, чтобы закопать его в саду: смотрите видео

Уникальность проекта заключается в сохранении аутентичных деталей самолета:

будет работать оригинальный туалет на вакуумной системе,

установят пассажирские сиденья,

кухонные блоки и даже спасательный плот.

Дейв подчеркивает, что бункер сможет выдержать радиоактивные осадки в радиусе 16 километров от ядерного взрыва и позволит автономно находиться под землей несколько дней. Проект создается преимущественно как грандиозное развлечение для сына Дэйва, но мужчина уверяет, что конструкция будет полностью функциональной. Общая стоимость подземного Боинга оценивается в 25 тысяч фунтов стерлингов, а завершить работы планируют до конца года.

Интересно! Как ранее сообщило издание Daily Mail, американская компания SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) разработала проект бункера Aerie, предназначенного для защиты 625 самых богатых людей мира от глобальных катастроф и политической нестабильности. Стоимость проекта составляет 300 миллионов долларов.

Какой бункер имеет Владимир Зеленский?