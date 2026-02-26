Как рассказал Дэйв Биллингс на своем ютуб-канале, он купил фюзеляж на фейсбуке за 4 000 фунтов стерлингов и уже начал работы по подготовке самолета к захоронению на глубину около 4,2 метра.
Смотрите также Эту древесину категорически нельзя топить дома
Что мужчина сделал с самолетом?
Дейв объяснил каждый этап проекта: от отрезания задней части самолета до очистки от изоляции. Один из входов в бункер обустроят через оригинальные двери самолета, чтобы посетители могли почувствовать себя на борту настоящего рейса.
Снаружи конструкцию утеплят и зальют бетоном, а внутри оставят индустриальный металлический каркас, окрашенный в светло-зеленый цвет.
Британец купил старый самолет, чтобы закопать его в саду: смотрите видео
Уникальность проекта заключается в сохранении аутентичных деталей самолета:
- будет работать оригинальный туалет на вакуумной системе,
- установят пассажирские сиденья,
- кухонные блоки и даже спасательный плот.
Дейв подчеркивает, что бункер сможет выдержать радиоактивные осадки в радиусе 16 километров от ядерного взрыва и позволит автономно находиться под землей несколько дней. Проект создается преимущественно как грандиозное развлечение для сына Дэйва, но мужчина уверяет, что конструкция будет полностью функциональной. Общая стоимость подземного Боинга оценивается в 25 тысяч фунтов стерлингов, а завершить работы планируют до конца года.
Интересно! Как ранее сообщило издание Daily Mail, американская компания SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) разработала проект бункера Aerie, предназначенного для защиты 625 самых богатых людей мира от глобальных катастроф и политической нестабильности. Стоимость проекта составляет 300 миллионов долларов.
Какой бункер имеет Владимир Зеленский?
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что в первые дни вторжения он находился в бункере под землей. Именно там проводили совещания с военными, звонки к партнерам и рабочие встречи высшего руководства страны.
- Президент Украины прошелся по тоннелям укрытия, где в начале полномасштабного вторжения сосредоточилось все военно-политическое руководство государства. Здесь заседали, в частности представители Верховной Рады и Кабинета Министров.