Як розповів Дейв Біллінгс на своєму ютуб-каналі, він купив фюзеляж на фейсбуці за 4 000 фунтів стерлінгів і вже почав роботи з підготовки літака до захоронення на глибину близько 4,2 метра.

Що чоловік зробив з літаком?

Дейв пояснив кожен етап проєкту: від відрізання задньої частини літака до очищення від ізоляції. Один із входів у бункер облаштують через оригінальні двері літака, щоб відвідувачі могли відчути себе на борту справжнього рейсу.

Зовні конструкцію утеплять та заллють бетоном, а всередині залишать індустріальний металевий каркас, пофарбований у світло-зелений колір.

Унікальність проєкту полягає у збереженні автентичних деталей літака:

працюватиме оригінальний туалет на вакуумній системі,

встановлять пасажирські сидіння,

кухонні блоки та навіть рятувальний пліт.

Дейв підкреслює, що бункер зможе витримати радіоактивні опади у радіусі 16 кілометрів від ядерного вибуху та дозволить автономно перебувати під землею кілька днів. Проєкт створюється переважно як грандіозна розвага для сина Дейва, але чоловік запевняє, що конструкція буде повністю функціональною. Загальна вартість підземного Боїнга оцінюється у 25 тисяч фунтів стерлінгів, а завершити роботи планують до кінця року.

Цікаво! Як раніше повідомило видання Daily Mail, американська компанія SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) розробила проєкт бункера Aerie, призначеного для захисту 625 найбагатших людей світу від глобальних катастроф і політичної нестабільності. Вартість проєкту становить 300 мільйонів доларів.

