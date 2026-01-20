Настоящими энергетическими "вампирами" являются телевизоры и компьютеры, передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

Какие приборы потребляют света больше всего?

Если пользоваться компьютером ежедневно около 5 часов, за месяц он может "накрутить" от 20 кВт-ч и более. Телевизор потребляет примерно столько же.

В то же время мощные игровые ПК могут тратить до 80 кВт-ч в месяц, а большие телевизоры – до 30 кВт-ч.

Эксперты советуют, по возможности, заменять стационарный компьютер на ноутбук и не оставлять телевизор включенным без надобности.

Для экономии замените стационарный компьютер на ноутбук / Фото Pexels

Третье место по потреблению занимает холодильник – около 30 кВт-ч в месяц.

Стиральная машина при работе дважды в неделю по часу использует от 17 до 25 кВт-ч.

Отказ от электрочайника может сэкономить 10 – 22 кВт-ч ежемесячно. Для сравнения, микроволновая печь за то же время потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии.

Фен при использовании около часа в неделю тратит от 2,5 до 5,5 кВт-ч в месяц.

Техника с наименьшим уровнем потребления электроэнергии – и, которой пользуются нечасто или которая требует небольшой мощности для работы, пишет Idealista. К ней относятся пылесосы (примерно 38 кВт-ч в год), утюги (около 108 кВт-ч в год), а также тостеры, кофеварки и электробритвы.

Что выключить от сети зимой, чтобы сэкономить на электричестве?