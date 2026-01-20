Справжніми енергетичними "вампірами" є телевізори та комп'ютери, передає 24 Канал із посиланням на "Радіо Трек".

Які прилади споживають світла найбільше?

Якщо користуватися комп'ютером щодня близько 5 годин, за місяць він може "накрутити" від 20 кВт·год і більше. Телевізор споживає приблизно стільки ж.

Водночас потужні ігрові ПК можуть витрачати до 80 кВт·год на місяць, а великі телевізори – до 30 кВт·год.

Експерти радять, за можливості, замінювати стаціонарний комп'ютер на ноутбук і не залишати телевізор увімкненим без потреби.

Задля економії замініть стаціонарний комп'ютер на ноутбук / Фото Pexels

Третє місце за споживанням посідає холодильник – близько 30 кВт·год на місяць.

Пральна машина при роботі двічі на тиждень по годині використовує від 17 до 25 кВт·год.

Відмова від електрочайника може зекономити 10 – 22 кВт·год щомісяця. Для порівняння, мікрохвильова піч за той самий час споживає приблизно вдвічі менше електроенергії.

Фен при використанні близько години на тиждень витрачає від 2,5 до 5,5 кВт·год на місяць.

Техніка з найменшим рівнем споживання електроенергії – та, якою користуються нечасто або яка потребує невеликої потужності для роботи, пише Idealista. До неї належать пилососи (приблизно 38 кВт·год на рік), праски (близько 108 кВт·год на рік), а також тостери, кавоварки та електробритви.

