Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, иногда дымовая сигнализация подает сигнал тревоги без очевидной причины. Это не всегда является поводом для паники – существует несколько распространенных причин ложного срабатывания. Что может произойти, рассказываем далее.

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Влажность и пар

Детекторы дыма чувствительны к микрочастицам в воздухе. В помещениях с высокой влажностью – в частности, на кухне или в ванной – пар может быть воспринят устройством как дым.

В таком случае достаточно проветрить помещение: включить вытяжку, вентиляторы или открыть окна. Важно также не устанавливать детекторы вблизи душевых кабин, плит или увлажнителей воздуха.

Ремонтные работы

Во время ремонтов в воздухе могут содержаться пыль, мелкие частицы материалов, пары от красок или лаков. Все это может вызвать ложную тревогу.

Во избежание срабатывания сигнализации, следует тщательно проветривать помещение и очищать корпус детектора от пыли в конце каждого дня. Не стоит вынимать батареи или отключать устройство – лучше позаботиться о вентиляции и чистоте.

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Внешний дым и мелкие вредители

Дым от гриля или костра на соседнем участке может попасть в дом через открытые окна, двери или камин. В таких случаях срабатывание сигнализации – вполне ожидаемо. Решением может быть плотное закрытие окон и регулярная проверка дымохода.

Еще одна возможная причина – насекомые, которые проникают внутрь устройства через вентиляционные отверстия. Это может вызвать срабатывание датчика. Чтобы предотвратить это, стоит регулярно очищать сигнализацию от пыли и обрабатывать окружающую зону средствами от вредителей, соблюдая осторожность, чтобы не повредить устройство.

Технические неисправности

Детекторы дыма могут подавать сигналы и из-за технических проблем. Самая распространенная – низкий заряд батареи. В таком случае устройство обычно подает короткие звуковые сигналы с регулярным интервалом. Рекомендуется менять батареи минимум дважды в год.

Еще одна важная вещь – срок службы самого устройства. Большинство детекторов дыма эффективно работают около 10 лет. Если устройство постоянно срабатывает без причины даже после замены батарей, возможно, он нуждается в замене.

Кстати, чтобы не переживать за риск пожара, важно не только заботиться об исправности детектора дыма, а выключать электрические устройства перед тем, как отправляться в отпуск.