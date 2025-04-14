Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, іноді димова сигналізація подає сигнал тривоги без очевидної причини. Це не завжди є приводом для паніки – існує кілька поширених причин помилкового спрацювання. Що може статися, розповідаємо далі.

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Вологість і пара

Детектори диму чутливі до мікрочастинок у повітрі. У приміщеннях із високою вологістю – зокрема, на кухні або у ванній – пар може бути сприйнятий пристроєм як дим.

У такому випадку достатньо провітрити приміщення: увімкнути витяжку, вентилятори або відчинити вікна. Важливо також не встановлювати детектори поблизу душових кабін, плит чи зволожувачів повітря.

Ремонтні роботи

Під час ремонтів у повітрі можуть міститися пил, дрібні частинки матеріалів, пари від фарб чи лаків. Усе це здатне спричинити помилкову тривогу.

Щоб уникнути спрацювання сигналізації, слід ретельно провітрювати приміщення та очищати корпус детектора від пилу наприкінці кожного дня. Не варто виймати батареї або відключати пристрій – краще подбати про вентиляцію та чистоту.

Як замінити детектор диму: дивіться відео

Зовнішній дим і дрібні шкідники

Дим від гриля або вогнища на сусідній ділянці може потрапити до будинку через відчинені вікна, двері чи камін. У таких випадках спрацьовування сигналізації – цілком очікуване. Рішенням може бути щільне закриття вікон та регулярна перевірка димоходу.

Ще одна можлива причина – комахи, які проникають усередину пристрою через вентиляційні отвори. Це може викликати спрацювання датчика. Щоб запобігти цьому, варто регулярно очищувати сигналізацію від пилу та обробляти навколишню зону засобами від шкідників, дотримуючись обережності, щоб не пошкодити пристрій.

Технічні несправності

Детектори диму можуть подавати сигнали й через технічні проблеми. Найпоширеніша – низький заряд батареї. У такому випадку пристрій зазвичай подає короткі звукові сигнали з регулярним інтервалом. Рекомендується змінювати батареї щонайменше двічі на рік.

Ще одна важлива річ – термін служби самого пристрою. Більшість детекторів диму ефективно працюють близько 10 років. Якщо пристрій постійно спрацьовує без причини навіть після заміни батарей, можливо, він потребує заміни.

До речі, щоб не перейматися за ризик пожежі, важливо не тільки дбати про справність детектора диму, а вимикати електричні пристрої перед тим, як відправлятися у відпустку.