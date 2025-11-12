Какую посуду нельзя ставить в микроволновку – расскажет 24 Канал со ссылкой на Which.co.uk.

Что категорически не стоит ставить в микроволновку?

куски металла, алюминиевая фольга, металлические ручки или ободки – они отражают микроволновые волны и могут вызвать искры или даже воспламенение. Посуда из пластика без пометки "microwave-safe": одноразовые контейнеры, йогуртовые стаканчики, пластик с трещинами или деформацией – они могут расплавиться, выделять токсины или передать запахи пищи.

даже керамика или стекло с металлическим декором могут давать искры или трескаться. Пенопластовые, картонные с металлическими вставками или пакеты типа "take-away", коробки с металлическими элементами – они не приспособлены к нагреву и могут выделять вредные вещества или просто загореться.

Как определить, безопасна ли посуда?

Проверка очень проста: взгляните на дно контейнера – если там есть пиктограмма "микроволновка" или надпись microwave-safe, значит посуда прошла тест.

Если же маркировка отсутствует, можно провести "тест с водой" – положите стакан воды рядом с посудой, которую хотите проверить, и нагрейте в микроволновке 1 минуту. Если сама посуда греется сильнее чем вода – она не подходит.



Безопасно ли пользоваться микроволновкой?

Как пишет ВВС, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, при правильном использовании излучения микроволновой печи не представляет риска. Но есть и другие опасения – в частности, приводит ли приготовление пищи в микроволновке к потере питательных веществ и может ли нагрев пищи в пластиковой посуде вызвать гормональный сбой.

Как легко помыть микроволновку внутри?