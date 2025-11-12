Який посуд не можна ставити в мікрохвильовку – розкаже 24 Канал з посиланням на Which.co.uk.

Що категорично не варто ставити в мікрохвильовку?

шматки металу, алюмінієва фольга, металеві ручки чи обідки – вони відбивають мікрохвильові хвилі і можуть викликати іскри або навіть займання. Посуд із пластику без позначки "microwave-safe": одноразові контейнери, йогуртові стаканчики, пластик із тріщинами чи деформацією – вони можуть розплавитись, виділяти токсини або передати запахи їжі.

навіть кераміка або скло з металевим декором можуть давати іскри або тріскати. Пінопластові, картонні з металевими вставками або пакети типу "take-away", коробки з металевими елементами – вони не пристосовані до нагріву і можуть виділяти шкідливі речовини або просто загорітись.

Як визначити, чи безпечний посуд?

Перевірка дуже проста: погляньте на дно контейнера – якщо там є піктограма "мікрохвильовка" або надпис microwave-safe, значить посуд пройшов тест.

Якщо ж маркування відсутнє, можна провести "тест із водою" – покладіть склянку води поруч із посудом, який хочете перевірити, і нагрійте в мікрохвильовці 1 хвилину. Якщо сам посуд гріється сильніше ніж вода – він не підходить.



Чи безпечно користуватися мікрохвильовкою?

Як пише ВВС, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, при правильному використанні випромінювання мікрохвильової печі не становить ризику. Але є й інші побоювання – зокрема, чи призводить готування їжі в мікрохвильовці до втрати поживних речовин та чи може нагрівання їжі у пластиковому посуді викликати гормональний збій.

