Впрочем, домашний уют не привязан к календарю – его легко сохранить и после новогодних праздников, если знать несколько простых приемов. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Woman&Home.

После Рождества и Нового года многие люди чувствуют так называемую "декоративную паузу". Интерьер, который еще недавно был наполнен светом, ароматами хвои и корицы, вдруг выглядит сдержанным и даже немного грустным.

Именно сейчас уместно переосмыслить пространство, сделать его более спокойным, зрелым и одновременно теплым. Для этого совсем не нужны праздничные атрибуты – достаточно правильно работать со светом, зеленью, фактурами и настроением деталей.

Как сохранить уют в доме после новогодних праздников?

Не убирайте гирлянды

Мягкий свет остается одним из главных элементов зимнего комфорта. Гирлянды совсем не обязательно убирать сразу после праздников – их можно разместить на подоконниках, полках, возле зеркал или вдоль дверных проемов. Если выбрать теплый белый свет или лаконичные модели без ярких декоративных элементов, они будут выглядеть скорее как часть интерьера, а не новогоднее украшение.



Гирлянда создает уют / Фото Pinterest

Заполните пустоту зеленью

Пустоту, которая появляется на месте елки, легко заполнить комнатными растениями. Большие зеленые акценты, например фикус, драцена или монстера, добавляют пространству жизни и баланса. К тому же присутствие зелени в доме давно считается одним из самых эффективных способов уменьшить стресс и улучшить эмоциональное состояние в зимний период.

Оформление поверхностей

Как пишет Better Homes & Gardens, особое внимание стоит уделить поверхностям, которые всегда находятся в поле зрения – комодам, консолям или каминным полкам. После праздников их можно оформить сдержанными композициями из свечей, керамики, книг или сухих веток. Такие детали создают ощущение завершенности и добавляют интерьеру характера без излишней торжественности.



Особое внимание стоит уделить поверхностям / Фото Pinterest

Не убирайте рождественские венки

Венки также не ограничиваются только декабрем. Если убрать яркие банты и сезонный декор, а взамен использовать нейтральную зелень, сухоцветы или эвкалипт, венок органично впишется в пространство и после праздников. Его можно повесить не только на входную дверь, но и в спальне или на кухне.

Куда же без свечей

Свечи остаются незаменимыми зимой. Светодиодные варианты безопасны и идеально подходят для полок и подоконников, а живое пламя, если пользоваться им осторожно, мгновенно наполняет дом теплом и уютом. Даже несколько свечей способны изменить настроение комнаты.



Даже несколько свечей способны изменить настроение комнаты / Фото Pinterest

От какого декора лучше отказаться?

Ранее мы писали, что чрезмерное использование подушек и декоративных вывесок может создать визуальный беспорядок в помещении. Дизайнеры рекомендуют во всем сохранять баланс. На самом деле, чтобы сделать жилье стильным и уютным, не обязательно тратить деньги на декор, что со временем превратится в хлам. Обновление дома не всегда связано с затратами – это часто о переосмыслении того, что в нем уже есть.