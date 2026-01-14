Втім, домашній затишок не прив'язаний до календаря – його легко зберегти й після новорічних свят, якщо знати кілька простих прийомів. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Woman&Home.

Після Різдва та Нового року багато людей відчувають так звану "декоративну паузу". Інтер'єр, який ще недавно був наповнений світлом, ароматами хвої та кориці, раптом виглядає стриманішим і навіть трохи сумним.

Саме зараз доречно переосмислити простір, зробити його спокійнішим, зрілішим і водночас теплим. Для цього зовсім не потрібні святкові атрибути – достатньо правильно працювати зі світлом, зеленню, фактурами та настроєвими деталями.

Як зберегти затишок в оселі після новорічних свят?

Не прибирайте гірлянди

М'яке світло залишається одним із головних елементів зимового комфорту. Гірлянди зовсім не обов'язково прибирати одразу після свят – їх можна розмістити на підвіконнях, полицях, біля дзеркал або уздовж дверних прорізів. Якщо обрати тепле біле світло чи лаконічні моделі без яскравих декоративних елементів, вони виглядатимуть радше як частина інтер'єру, а не новорічна прикраса.



Заповніть порожнечу зеленню

Порожнечу, яка з'являється на місці ялинки, легко заповнити кімнатними рослинами. Великі зелені акценти, як-от фікус, драцена чи монстера, додають простору життя й балансу. До того ж присутність зелені в домі давно вважається одним із найефективніших способів зменшити стрес і покращити емоційний стан у зимовий період.

Оформлення поверхонь

Як пише Better Homes & Gardens, особливу увагу варто приділити поверхням, які завжди перебувають у полі зору – комодам, консолям або камінним полицям. Після свят їх можна оформити стриманими композиціями зі свічок, кераміки, книг або сухих гілок. Такі деталі створюють відчуття завершеності й додають інтер'єру характеру без зайвої урочистості.



Не прибирайте різдвяні вінки

Вінки також не обмежуються лише груднем. Якщо прибрати яскраві банти й сезонний декор, а натомість використати нейтральну зелень, сухоцвіти або евкаліпт, вінок органічно впишеться в простір і після свят. Його можна повісити не лише на вхідні двері, а й у спальні чи на кухні.

Куди ж без свічок

Свічки залишаються незамінними взимку. Світлодіодні варіанти безпечні й ідеально підходять для полиць та підвіконь, а живе полум'я, якщо користуватися ним обережно, миттєво наповнює дім теплом і затишком. Навіть кілька свічок здатні змінити настрій кімнати.



Від якого декору краще відмовитися?

Раніше ми писали, що надмірне використання подушок та декоративних вивісок може створити візуальний безлад у приміщенні. Дизайнери рекомендують у всьому зберігати баланс. Насправді, аби зробити житло стильним та затишним, не обов'язково витрачати гроші на декор, що з часом перетвориться на мотлох. Оновлення дому не завжди пов'язане з витратами – це часто про переосмислення того, що у ньому вже є.