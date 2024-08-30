Однак це не означає, що усі вони виглядають однаково чудово та свіжо. Деякі тенденції все ж змінюються. Як зробити смужки актуальними, розповідаємо далі.

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Які смужки у тренді

Смужки у дизайні – це класика. Вони завжди роблять свою справу та додають простору оригінальності та акцентів. Але сьогодні вони ще більше виходять на передній план

Єдиною відмінністю є те, що дизайнери стають креативнішими у своєму підході до смужок.

Смуги використовуються в різних формах та для різних речей. Крім постільної білизни чи текстилю, вони з'являються, на приклад, на плитці, де з їхньою допомогою можна створити абсолютно новий візерунок,
– каже дизайнерка інтер’єру Реган Блейк.

Як виглядають смужки в інтер'єрі: дивіться фото

Як використовувати смужки у домі

Існує неймовірно велика кількість способів інтегрувати смугасті елементи у свій дизайн. Зокрема, можна:

  • Використовувати смуги у текстилі

Простим та стильним рішенням буде використовувати смуги у текстилі. До прикладу, обрати можна смугасту постіль чи плед. Дизайнери радять використовувати горизонтальні лінії, щоб постіль виглядала затишніше, або вертикальні, щоб підкреслити довжину та подовжити простір.

Смугастий текстиль: дивіться фото

  • Додавати лінії на стіни

Смужки – це чудовий спосіб додати ненав'язливий візерунок, не хвилюючись, що певний принт набридне. Саме ця особливість і робить їх гарним та універсальним рішенням для стін.

Лінії на стінах: дивіться фото

  • Впроваджувати маленькі смугасті елементи

Смужки не обов’язково повинні бути зіркою кімнати, щоб зробити акцент. Дизайнери пропонують звернути увагу на невеликі деталі. До прикладу, можна купити смугасті рушники для рук у ванну чи для кухні.

Смугасті деталі: дивіться фото

Оскільки у цих кімнатах не так багато меблів або декору, це гарний спосіб додати туди щось цікаве, не створюючи хаосу.