Однак це не означає, що усі вони виглядають однаково чудово та свіжо. Деякі тенденції все ж змінюються. Як зробити смужки актуальними, розповідаємо далі.

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Які смужки у тренді

Смужки у дизайні – це класика. Вони завжди роблять свою справу та додають простору оригінальності та акцентів. Але сьогодні вони ще більше виходять на передній план

Єдиною відмінністю є те, що дизайнери стають креативнішими у своєму підході до смужок.

Смуги використовуються в різних формах та для різних речей. Крім постільної білизни чи текстилю, вони з'являються, на приклад, на плитці, де з їхньою допомогою можна створити абсолютно новий візерунок,

– каже дизайнерка інтер’єру Реган Блейк.

Як виглядають смужки в інтер'єрі: дивіться фото

Як використовувати смужки у домі

Існує неймовірно велика кількість способів інтегрувати смугасті елементи у свій дизайн. Зокрема, можна:

Використовувати смуги у текстилі

Простим та стильним рішенням буде використовувати смуги у текстилі. До прикладу, обрати можна смугасту постіль чи плед. Дизайнери радять використовувати горизонтальні лінії, щоб постіль виглядала затишніше, або вертикальні, щоб підкреслити довжину та подовжити простір.

Смугастий текстиль: дивіться фото

Додавати лінії на стіни

Смужки – це чудовий спосіб додати ненав'язливий візерунок, не хвилюючись, що певний принт набридне. Саме ця особливість і робить їх гарним та універсальним рішенням для стін.

Лінії на стінах: дивіться фото

Впроваджувати маленькі смугасті елементи

Смужки не обов’язково повинні бути зіркою кімнати, щоб зробити акцент. Дизайнери пропонують звернути увагу на невеликі деталі. До прикладу, можна купити смугасті рушники для рук у ванну чи для кухні.

Смугасті деталі: дивіться фото

Оскільки у цих кімнатах не так багато меблів або декору, це гарний спосіб додати туди щось цікаве, не створюючи хаосу.