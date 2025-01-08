Освітлення – це більше, ніж просто засіб для того, щоб бачити. Лампи та люстри також відображають стиль господаря. Так, яке освітлення буде у тренді в 2025 році – розповідає 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Цікаво Зелений оазис у будь-яку пору: LG створила лампу-торшер з вбудованим мінісадом

Сміливі та яскраві люстри

Дизайнери радять звернути увагу на яскраві геометричні лампи, які будуть додавати художнього акценту простору. Так, унікальний дизайн буде підкреслюватися незвичайними освітлювальними приладами.

Назад до природи

2025 рік стане періодом, коли у дизайні з'являтиметься все більше деталей, які відображатимуть єднання з природою. Гілки, зелень чи імітація рогів оленя піднімуть інтер'єр на новий рівень.

Ми побачимо більше природних і органічних світильників, які по-новому копіюють квіти, гілки та дерева, від люстр до настінних бра та стельових світильників,

– запевняє дизайнер Поплар Шернер Сміт.



Люстра, що імітує гілки чи роги оленя / Фото Joseph De Leo

Тепле світло

Світлодіодні ласпи з теплим, м'яким і поблажливим світлом стануть лідерами на ринку. Мастхевом стають системи освітлення, котрі мають кілька світильників для різних завдань, які регулюються окремо. Наприклад, робоче місце вдома вдень має максимум світла для комфортного виконання завдань, а вночі набуває більш таємничого сяйва.

Колір та інтенсивність – не єдині фактори, які змінюють світлодіодні технології. Директорка дизайнерської студії Єва Андерсен наголошує, що значення має й розмір світлодіодних ламп. Нині особливої популярності набирають лампи, які випромінюють максимум світла і при цьому – залишаються непомітними в інтер'єрі.

Багатошарове освітлення

Тенденція поєднання різних типів освітлення – навколишнього, робочого та акцентного — продовжуватиме набирати обертів. Домовласники все частіше шукають способи створити універсальні простори з регульованими параметрами освітлення. Пошарове освітлення дозволяє домовласникам спрямовувати світло у бажану зону, коли це необхідно. Це також створює комфортний простір, візуально приємний і функціональний.

Великі люстри

Лампи та люстри великого розміру набувають нової популярності у 2025 році. Гендиректор дизайнерської компанії Джоді Пітерман говорить, що у 2025 році люди будуть встановлювати у власних домівках від великих обідніх люстр і настінних бра у ванних кімнатах до об'ємних стельових світильників та вентиляторів. Ці ефектні конструкції самі по собі є творами мистецтва, тому стають все більше популярними.



Об'ємна люстра / Фото Laurey W. Glenn

Вбудоване освітлення

У 2025 році очікується сплеск популярності вбудованого освітлення. Такі світильники можуть зробити кімнату більшою, а також додають стриманої елегантності.

Затишні лампи

Затишні та ретро-лампи й далі будуть популярними. Класичні приліжкові бра для читання з м'яким світлом чи торшери з перемикачами з'являтимуться і в сучасних домівках у 2025 році.