Як пише Real Simple, навіть за один день можна встигнути змінити своє житло завдяки банці фарби. Що можна швидко оновити таким чином, розповідаємо далі.

До теми Зіпсує речі: що ніколи не варто фарбувати вдома

Оздоблення та стелі

Не потрібно фарбувати всі стіни, щоб додати кольору кімнаті. Один зі способів освіжити її – пофарбувати частину оздоблення чи стелю. Обирайте на відтінок – два світліший або темніший колір за стіни або контрастний тон і насолоджуйтеся оновленим виглядом простору.

Шафи

Якщо стара шафа, здається, більше не вписується у простір, не обов'язково міняти її на нову. Можна просто пофарбувати. Для цього можна обрати той самий колір, що й стіни, якщо хочете отримати більш цілісний вигляд, або колір, який повністю відрізняється від навколишнього простору, щоб зробити шафу особливою та додати акцент.

Деталі меблів

Щоб додати кольору, не завжди потрібно фарбувати цілі меблі, як-от шафу. До прикладу, змінити можна лише задню стінку книжкової полиці або стільницю кухонного острова.