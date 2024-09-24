Про це пише Bradford Insulation. Так, експерти виділили 7 головних способів, як утеплити дім без зайвих витрат і при цьому – не збільшити рахунки за електроенергію.

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Додайте важкі штори на вікнах

Чи знаєте ви, що до 40% тепла втрачається через те, що вікна залишаються відкритими? Найсильніші протяги повітря зазвичай утворюються навколо вікон, тому варто користуватися важкими шторами. Саме вони стануть додатковою ізоляцією, щоб тепло не виходило з дому.

Змініть налаштування стельового вентилятора

Якщо у вашому домі є стельові вентилятори, то варто змінити їхні налаштування. Багато людей вважають, що вони призначені лише для охолодження в спекотну погоду, проте ці вентилятори можуть стати найкращим другом і взимку. Так, якщо поставити оберти за годинниковою стрілкою, то все гаряче повітря, яке природно підіймається вверх, буде опускатися.



Стельовий вентилятор може додати тепла / Фото Unsplash, Helen Shi

Закрити усі щілини

Через щілини може виходити близько 15 – 25% тепла. Протяги дозволяють холодному повітрю проникати у ваш дім, а будь-які спроби нагріти оселю буквально прослизнуть крізь щілини. Тому варто закрити усі щілини на вікнах і дверних рамах, щоб захиститися від протягів і зберегти тепло у домі.

Термоізоляція

Щоб максимально зберегти тепло, варто забезпечити якісну термоізоляцію. За словами експертів, добре ізольований будинок може використовувати на 45% менше опалення та електроенергії. До прикладу, багато холодного повітря може заходити у дім через підлогу, тому можна постелити додаткове килимове покриття. Крім того, варто також подбати й про стелю, адже холодне повітря може заходити з горища.

Одна з найпоширеніших порад, яка допоможе зробити оселю теплішою – додати між стіною та радіаторами батарей тепловідбивні екрани. Вони допоможуть спрямувати тепло в приміщення, а не на стіни чи вікна.

Покрийте стіни

Через стіни також може втрачатися тепло, однак додатковий шар може забезпечити термоізоляцію. Картини на стінах, дзеркала чи велика книжкова полиця не лише зроблять інтер'єр затишним, а й допоможуть зберегти тепло.



Велика книжкова полиця може зробити кімнату теплішою / Фото Unsplash, Clay Banks

Переставте меблі

За словами експертів, правильне розташування меблів також впливає на тепло у домі. Вам буде набагато тепліше, якщо розмістити меблі якомога далі від холодних зовнішніх стін й ближче до внутрішньої частини будинку. Крім того, місця, де багато природного світла, є найтеплішими, тому меблі розташовувати треба так, щоб отримувати максимально сонячне тепло.

Прогрівайте дім від сонця

Коли сонячне світло потрапляє у ваш дім, то воно перетворюється на тепло. Щоб використати всю цю безкоштовну енергію та отримати додаткове тепло, відкрийте жалюзі та штори вдень і дозвольте цьому природному теплу охопити дім. За словами експертів, сонячне світло повинно потрапляти в оселю до 15:00, після цього – вікна можна зашторювати.

Разом з тим, не варто забувати й про прості речі, які зроблять атмосферу у домі теплою та затишною. Свічки, пледи й ковдри, гарячий улюблений напій і ще чимало способів допоможуть не лише зігрітися, а й відпочити душею після складного дня.