Для цього достатньо виділити кілька годин вільного часу та близько 600 гривень на закупівлю матеріалів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @miy_dim_mebli.

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Ідея, як оновити зону біля вікна

Щоб оновити зону біля вікна, знадобиться:

дерев'яна дошка для підвіконня,

дві довгих рейки,

тонкі та короткі рейки (їхня висота має дорівнювати зоні від підвіконня до підлоги),

фарба.

Так, спершу слід зняти точні заміри та вирізати підвіконня з деревини, підготувати рейки та зашліфувати їх. Коли основа буде готова, можна розпочинати фарбування.

Після того, як рейки висохнуть, можна починати кріпити їх на основу за допомогою клею. Слід пам'ятати, що рейки потрібно розташовувати на однаковій відстані одна від одної. У цьому може допомогти якась тоненька дощечка чи інструмент, який дозволить розташовувати їх на однаковій відстані.

Коли вся конструкція готова, її можна встановити за допомогою клею "рідкі цвяхи".

Як оновити зону біля вікна: дивіться відео

Авторка відео наголосила, що важливу роль відіграє саме вдало підібрана фарба для деревини.