Як пише Homes And Gardens, ця проблема посилюється восени, коли рання темрява оточує сад. Як у цьому випадку красиво, але практично освітити сад, розповідаємо далі.

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Ліхтарі на стінах чи паркані

Якщо ваш сад оточений стінами чи парканом, легко додати затишного освітлення можна за допомогою підвісних ліхтарів чи гірлянд. Для цього слід просто під'єднати їх до розетки та розвісити на стінах. Також, якщо паркан оточують в’юнкі рослини, можна вплести світильники в їхні гілки для невимушеного вигляду або повісити їх на водостоки чи карнизи.

Як виглядають ліхтарі на стінах: дивіться фото

Гра з кольором

Світлодіодні ліхтарі з кольоровим освітленням – це один із трендів декору. Замість того, щоб підсвічувати стіну чи паркан стандартним жовтим світлом, як усі сусіди, можна експериментувати з безліччю різних відтінків і візерунків і змінювати їх, коли заманеться.

Кольорове освітлення: дивіться фото

Нижня підсвітка

Інший спосіб освітлити стіни чи парках саду – це підсвічування. Це техніка, при якій ви освітлюєте цільовий об’єкт з підлоги, створюючи розсіяне світло, яке м’яко покриває велику площу.

Як виглядає підсвітка в саду: дивіться фото

Хоча зазвичай підсвітку використовують на деревах, це також чудовий спосіб підкреслити стіну чи паркан.