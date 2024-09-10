Які корисні звички мають професійні організатори простору, які допомагають їм підтримувати лад у домі, розповідаємо далі.

До теми Правило ідеального дому, яке допоможе затишно організувати простір: у чому його секрет

Прибирання ліжка

Це просте завдання може допомогти почати більш продуктивний день, а також підтримуватиме порядок у спальні. Застилання ліжка покращує настрій і дає відчуття успіху, що може спонукати зайнятися рештою справ.

Крім того, прибране ліжко також означає, що повернувшись додому, у кімнаті буде чисто і не доведеться витрачати час на наведення ладу після робочого дня.

Завчасна підготовка

Спокійний ранок починається напередодні ввечері. Аби не створювати додатковий безлад через свій поспіх, з вечора приберіть на кухні, помийте посуд, підготуйте інгредієнти для сніданку, зберіть речі для роботи та приберіть на косметичному столику, аби всі засоби були під рукою.

Відкладання одягу

Пошук тої самої кофтинки в глибинах шафи часто призводить до того, що буквально за кілька днів в кімнаті накопичуються гори одягу, які потім доводиться заново розсортовувати. Аби уникнути цього, складайте образи завчасно. Це допоможе швидше збиратися та не створювати хаос в шафі.