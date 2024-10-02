Як зауважує Martha Stewart, це може виявитися не найлегшим завданням. Як же підготувати кімнатні рослини до зими після літа надворі, розповідаємо далі.

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Перевірте рослини на наявність комах

Приблизно за чотири тижні до того, як занести свої рослини всередину, огляньте їх, щоб переконатися, що вони не мають шкідників, таких як попелиця, кліщ, щитівка, клопи або білі мошки. Якщо ж комахи будуть виявлені, важливо встигнути обробити квіти до того, як вони потраплять у домівку.

Обріжте всі необхідні квіти

Скористайтеся вільним простором надворі та підготуйте квіти до зими, обрізаючи ті рослини, які цього потребують. Видаляйте будь-яке мертве, жовте або пошкоджене листя, а також відмерлі або пошкоджені частини рослин, щоб впродовж зими вони продовжували вільно розвиватися.

Пересадіть рослини за потреби

Найкращий період для пересадки рослин – це осінь, тож не втрачайте таку нагоду. Пересадка – це завжди брудна робота, тож виконати її до того, як перемістити квіти у будинок, буде гарним рішенням.