Як пише Real Simple, коріння деяких дерев може проникати в фундамент будинку та руйнувати його. Про які породи йдеться, розповідаємо далі.

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Тополя

Тополі відомі своєю агресивною кореневою системою, яка проникає навіть у найменші тріщини фундаменту в пошуках вологи. Коріння цього дерева часто виростає у два-три рази більше, ніж висота тополі, покриваючи велику площу під землею. У такому випадку, якщо воно росте занадто близько до будинку, це може призвести до дестабілізації ґрунту та пошкодження фундаменту.

Верба

Верби також мають агресивну кореневу систему, яка шукає вологу та може проникати в тріщини фундаменту, зрештою викликаючи структурні проблеми. Вони мають швидкоросле коріння, яке може рости близько до поверхні землі, що потенційно може пошкодити фундаменти та тротуари. Коріння верби особливо швидко росте у родючому вологому ґрунті та може становити загрозу для фундаменту, якщо верба знаходиться поблизу дому.

Дуб

Дуби мають коріння, яке може швидко поширюватися, заповзаючи під фундаменти. Хоча воно не росте так близько до поверхні землі, як коріння верби, воно все одно може пошкодити фундамент.

Ясен

Ясен добре пристосовується до різних ґрунтових умов і має волокнисте коріння, яке може чинити великий тиск на фундамент будинку. Коли його коріння шукає воду, воно може пробитися у фундамент будинку.

Крім того, ясени можуть виростати досить великими, а їх коріння може значно розростатися, пробиваючись через фундамент.

Клен

Клени також можуть становити небезпеку для фундаменту будинку. До прикладу, сріблясті клени мають інвазивні кореневі системи, які ростуть швидко і близько до поверхні землі. Коріння цього дерева настільки міцне і неглибоке, що може потріскати тротуар, труби та фундамент.