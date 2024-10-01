Як пише Tom’s Guide, сучасні можливості у цій сфері фактично безмежні. Тож як зробити свій дім більш інноваційним, розповідаємо далі.

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Голосові помічники

Голосові помічники мають вирішальне значення для налаштування розумного будинку. Ці програми виконують повсякденні завдання, розпізнаючи наш голос. Від планування зустрічей, ввімкнення музики, керування світлом чи температурою – вони допомагають зробити життя та побут комфортнішим.

Розумне освітлення

Світло є надзвичайно важливим для будь-якого житлового простору. Розумне ж освітлення пропонує розширені функції керування, забезпечуючи повну індивідуалізацію простору. Використовуючи такі світильники, ви зможете застосовувати голосові команди або керувати світлом на телефоні, змінюючи атмосферу відповідно до актуальних потреб.

Розумний термостат

Найкращі розумні термостати вивчають наші вподобання, щоб оптимізувати кімнатну температуру. Крім того, розумне опалення та охолодження будинку – це фантастичний спосіб бути енергетично ефективнішим. Розумні термостати можуть визначити, коли ви вдома, а коли вас немає, що регулює витрати енергії.

Розумний дзвінок

Можна гарантувати безпеку житла, обладнавши свій дім розумним дверним дзвінком. Завдяки цьому девайсу ви будете попереджені, якщо хтось перебуває на вулиці, зможете бачити людей і спілкуватися з ними через свій смартфон.

Розумний холодильник

Розумні холодильники підключаються до смартфона, і залежно від функцій, ви можете керувати тим, що відбувається із пристроєм. До прикладу, отримувати сповіщення, якщо залишили двері відчиненими, або залишати записи на екрані на дверях.