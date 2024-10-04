Як пише Real Simple, хороша новина тут у тому, що майже у кожній домівці є все необхідне для знешкодження проблеми. Тож як прибрати сліди води з дерева, розповідаємо далі.

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Нагрівання плями

Оброблення меблів феном може допомогти нагріти воду, що утворила пляму, і випарувати її. Погрійте поверхню кілька хвилин на середній потужності, а потім протріть серветкою, перевіряючи результат.

Жирний розчин

Жирні продукти, такі як олія, можуть допомогти видалити пляму від води з дерева. Для цього нанесіть її на чисту тканину, а потім витріть поверхню. Залиште меблі на ніч, після чого відполіруйте їх, щоб видалити надлишки жиру.

Зубна паста

Зубну пасту можна нанести на чисту тканину та втирати у меблі, доки пляму не буде видалено.

Харчова сода

Сода є м’яким абразивом, тому вона може видалити пляму, не сильно пошкодивши покриття. Нанесіть засіб, змішаний з достатньою кількістю води, щоб вийшла паста. Потріть ним поверхню кілька хвилин, а потім протріть її тканиною з мікрофібри та відполіруйте.