Як повідомляє тікток-блогерка @aliain13, вона знайшла рішення для цієї проблеми. Як просто та швидко очистити лійку душа, розповідаємо далі.

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Як очистити лійку душа

Для того, щоб швидко в домашніх умовах очистити лійку душа, спершу потрібно від'єднати її від шланга. Далі всередину лійки необхідно залити кілька ложок оцту та додати шампунь чи інший мийний засіб.

Тепер залишається приєднати назад шланг та почекати кілька хвилин, потрушуючи перевернутою догори лійкою, щоб засіб всередині рівномірно охоплював усі зони.

Як вимити лійку душа: дивіться відео

Також варто помити лійку і ззовні, використовуючи засіб для миття ванної.

Після цього можна перевертати лійку та виливати із неї оцет з мийним засобом. Її варто промити водою як зсередини, так і ззовні.

У результаті увесь бруд, що був накопичений усередині, має вимитися і лійка знову буде, як нова.