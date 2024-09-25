Як пише Homes And Gardens, це робить актуальним питання про їхню організацію. Як можна зручно зберігати архів фото, розповідаємо далі.

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Фотостіна

Не всі кадри потрібно ховати. Для улюблених сімейних фотографій можна організувати виставку. Для цього потрібно відібрати знімки, які хочеться інтегрувати у свій інтер'єр, придбати рамки та розмістити зображення своєрідним колажем на стіні.

Зберігання в хронологічному порядку

Один із найпростіших способів упорядкувати сімейні фотографії – скласти їх у фотоальбоми чи коробки в хронологічному порядку.

Як зберігати знімки: дивіться фото

Для цього варто почати із сортування знімків за роками, а далі залишається лише скласти їх у контейнери чи оформити в альбоми. До речі, додавання міток з датами зробить такий домашній архів більш впорядкованим.

Друкована книга

Якщо потрібен більш доступний та стильний варіант для зберігання фотографій, подумайте про друк фотокниги. Це може бути ідеальним способом зберегти знімки, зводячи до мінімуму кількість місця, яке вони займають.