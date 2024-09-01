Однак, так само як шпалери можуть покращити простір, вони можуть легко зробити його застарілим. Якщо ви втомилися від поточного вигляду кімнат та хочете змінити шпалери, ось кілька перевірених і надійних методів, які спрощують їхнє зривання.

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Спеціальний спрей

Один із простих способів зняти шпалери – змочити їх спеціальним спреєм для видалення фарби, оздоблення та покриттів, а потім обережно відклеїти папір за допомогою шпателя.

Тож після підготовки стін просочіть шпалери рідким очисником. Залиште його на час, рекомендований на етикетці, а далі відклейте шпалери по частинах за допомогою шпателя.

Якщо верхній шар шпалер зніметься окремо, надріжте підшивку під ним. Знову збризніть облицювання стін рідким очищувачем, зачекайте та зачистіть стіни шпателем.

Коли весь папір буде видалено, протріть стіни сумішшю з мийного засобу та води. Дайте їм висохнути.

Відпарювач

Якщо у вас під рукою є відпарювач, ви можете використовувати його для зняття шпалер.

Для цього також потрібно підготувати стіни та кімнату, а потім пропарити невелику ділянку у тому місці, де ви хочете почати знімати шпалери.

Відклейте частину шпалер, яку ви щойно відпарили, за допомогою шпателя. Повторюйте процес обробки парою та видалення з кожної ділянки шпалер, поки стіни не будуть чистими.

Якщо верхній шар шпалер зніметься окремо, надріжте підшивку під ним.

Знову пропарте обшивку стін невеликими ділянками, зніміть залишки шпателем та наостанок помийте стіни.

Пральний порошок

Цей спосіб дуже схожий на використання спеціального спрею, з єдиною відмінністю у тому, що засіб ви робите власноруч.

У пляшці з розпилювачем змішайте розчин, який складається з 50% води та 50% прального порошку. Підготувавши стіни, просочіть їх розчином.

Відклейте шпалери по частинах за допомогою шпателя. Якщо верхній шар шпалер відривається окремо, надріжте підкладку під ним, знову обприскайте стіни розчином та зачистіть стіни шпателем.

Потім повторіть стандартну процедуру миття та стіни готові до подальшого дизайну.