Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, цей проєкт потребує мінімального набору інструментів і дозволяє створити надійний та функціональний робочий простір. Як його втілити, розповідаємо далі.

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Необхідні інструменти та матеріали

Щоб зробити базовий верстак, вам знадобляться: молоток, дриль або шуруповерт, пила (ручна, циркулярна або лобзик), рулетка, лінійка, олівець, шліфувальна машина або наждачний папір, шурупи, чотири дерев’яні піддони, лист фанери або МДФ та міцні коліщатка.

Підготовка матеріалів

Оберіть піддони у хорошому стані, без значних пошкоджень. Очистьте їх і перевірте на наявність цвяхів. Якщо знайдете, забийте їх, щоб уникнути травм.

Створення бокових частин

Візьміть два піддони, які будуть слугувати боковими сторонами.

Відріжте всі дошки з одного боку піддона між кінцевим і середнім опорними блоками.

Виміряйте товщину майбутньої стільниці й відмітьте цю відстань на бокових частинах.

Розпиляйте залишені дошки, щоб отримати форму "L".

Як зробити верстак: дивіться відео

Збірка каркаса

Встановіть бокові частини вертикально, блоками вниз.

Розмістіть третій піддон горизонтально між боковинами – він виконуватиме функцію полиці.

Покладіть зверху четвертий піддон – це буде робоча поверхня.

Закріпіть усі деталі за допомогою шурупів.

Остаточне оздоблення

Відшліфуйте поверхню, щоб уникнути задирок.

За бажанням, прикрутіть лист фанери або МДФ до стільниці для більш рівної поверхні.

Додайте коліщатка для мобільності.

Тепер ваш верстак готовий. Ви можете використовувати його для столярних робіт, ремонту та інших проєктів. Це не лише бюджетне рішення, а й чудова можливість дати друге життя дерев’яним піддонам.

До речі, з дерев'яних піддонів можна виготовляти меблі не лише для гаража. З них також може вийти стильна та компактна кутова полиця.