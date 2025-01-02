Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Які дерева осушують ґрунт

Біодренаж – це реальний спосіб, щоб зменшити вогкість та осушити ґрунт. Щоб це зробити, слід правильно підібрати сорти дерев. Річ у тім, що одні рослини здатні поглинати до 10 літрів на добу, а інші – до 600.

Так, під час цього процесу коренева система дерев транспортує вологу з ґрунту до стебла, а після – випаровується. Зазвичай, такі дерева можуть осушувати землю в радіусі 7 – 12 метрів навколо себе. Як наголошують експерти, такі дерева – ніби потужні природні насоси, які допомагають позбавитися вологи.

Загалом, максимальну кількість води на добу можуть транспортувати через себе:

Ясен – 400 літрів на добу.

Граб, евкаліпт – до 300 літрів на добу.

Дуб – 250 літрів на добу (цікаво, що віковий дуб здатен транспортувати у рази більше води – до 600 літрів на добу).

Клен гостролистий – 250 літрів на добу.

Береза – до 200 літрів води на добу.

Черемха – від 150 до 250 літрів на добу.

Сосна — 150 літрів на добу.

Ялина – 100 – 150 літрів на добу (як у випадку з дубом – чим старіше дерево, тим більше вологи воно транспортуватиме).

Верба, тополя – 120 – 270 літрів на добу.

Бук – 100 літрів на добу.

Ялиця – до 50 літрів на добу.

Втім, слід пам'ятати, що найбільше води дерева поглинають з кінця весни до середини осені, коли рослини мають активну вегетацію. Водночас у період з листопада по березень дерева перебувають у стані спокою, тому поглинають мінімум води, а інколи – й зовсім процес транспортування зупиняється.