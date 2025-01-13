Ба більше, деякі предмети категорично заборонено зберігати біля котлів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Що не можна зберігати біля котла

Інженерка з обслуговування та ремонту котлів Джоанна Флауерс наголошує, що біля такої техніки не слід зберігати легкозаймисті речі:

одяг,

білизну,

фарбу,

засоби для прибирання чи чищення.

Ці речі можуть становити небезпеку пожежі. Особливо – у закритому просторі шафи, де температура може коливатися,

– наголосила Флауерс.

Так, не слід розвішувати одяг біля котла та над ним. Це може здаватися дуже зручним, однак сушити куртки, пальта чи навіть рушники біля котла – серйозний ризик виникнення пожежі. Як пояснила Флауерс, під час такого "сушіння" речі можуть впасти на котел, що може призвести до перегріву.

Фахівчиня додала, що для безпечної роботи котла слід забезпечити простір, якого вимагає виробник. Більшість техніки вимагає принаймні 50 міліметрів простору між самим котлом та стінками шафи. Це дозволить пристрою безпечно працювати без перегріву та забезпечить належною вентиляцією.

Крім того, не слід нічого ставити перед самим котлом. За словами Флауерс, слід залишити щонайменше 60 сантиметрів, щоб техніки мали доступ до пристрою. Саме на відстані від 60 сантиметрів можна зберігати речі біля котла.

Раніше експерти розповіли, що шум з газового котла може свідчити про проблеми. Так, булькання, стукіт чи гучні звуки можуть стати причиною звернутися за допомогою до майстра.