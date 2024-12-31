Про це пише 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

До теми Шум з газового котла може свідчити про проблеми: які звуки не можна ігнорувати

Котел працює більше ніж 15 років

Як правило, котел може прослужити до 15 років, й навіть 20, якщо його належним чином обслуговувати та ремонтувати. Існують випадки, коли котел може пропрацювати й 30 років, хоча більш ймовірно, що до того часу він не буде ефективно обігрівати житло. Так, якщо у домі котел стоїть вже 10 років, то експерти рекомендують починати заощаджувати гроші на купівлю нового.

Котел погано опалює будинок

Основна функція котла – опалювати будинок. Якщо ж у домі прохолодно, хоча система опалювання працює вже протягом довгого часу, то це головна ознака, що котел працює не належним чином. Ймовірно, час звернутися до фахівців, щоб встановити – настав час ремонту чи купівлі нового.

Різке збільшення рахунків

Якщо рахунки за комунальні послуги різко зросли, то причиною може бути неправильна робота котла. Чим він старіший, тим менш ефективним стає. Це змушує систему використовувати більше енергії для генерування тієї ж кількості тепла, що призводить до збільшення рахунків за електроенергію. Хоча заміна повітряного фільтра або обслуговування може тимчасово вирішити проблему, однак зрештою котел доведеться замінити.

Нерівномірний обігрів

Коли котел працює належним чином, то згенероване тепло рівномірно розподіляється по всьому будинку. Хоча й можуть бути незначні відмінності, однак загалом – весь дім однаково і рівномірно нагрівається. Якщо ж у кімнатах велика різниця температур, то слід викликати майстра, аби він перевірив котел. Можливо, його вдасться відремонтувати, а можливо – час його замінити.

Котел постійно вмикається та вимикається

Котел час від часу може вмикатися та вимикатися для того, аби підтримувати встановлений температурний режим. Втім, якщо прилад робить це постійно і без вагомих причин, це ознака неправильної роботи. У таких випадках слід негайно звернутися до фахівців, аби вони могли вирішити проблему.

Котел постійно ламається

Звісно, котел час від часу слід обслуговувати та ремонтувати, адже деякі з його деталей зношуються. Втім, якщо це відбувається дуже часто, то це сигналізує про те, що термін служби котла добігає кінця.

Видимі ознаки іржі, тріщин або корозії

Однією з головних ознак того, що котел потрібно замінити, є видима іржа, тріщини, кіптява або корозія. Іржа та корозія поступово руйнують металеву конструкцію, а наявність кіптяви може свідчити про неправильну роботу системи.